Torna a San Giovanni il Concerto di Natale
Il Concerto di Natale di San Giovanni torna a incantare la comunità con la sua 58ª edizione. Un evento imperdibile che unisce musica, emozioni e tradizione, portando il calore natalizio nel cuore della città. Il Cinema Teatro Masaccio si prepara ad accogliere cittadini e visitatori per una serata speciale all’insegna della convivialità e dello spirito natalizio.
Arezzo, 17 dicembre 2025 – Venerdì 19 dicembre, il Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospiterà la 58ª edizione del Concerto di Natale, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti della tradizione cittadina. L’evento, in programma alle ore 21.00, rappresenta un momento centrale del calendario natalizio sangiovannese, capace di unire musica, cultura e spirito comunitario. Il concerto si inserisce all’interno di un ricco programma di iniziative natalizie, frutto della collaborazione tra Comune di San Giovanni Valdarno, Pro Loco, Centro Commerciale Naturale “Le vie di San Giovanni” e numerose associazioni culturali, sociali e sportive del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
