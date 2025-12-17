Un latitante, sfuggito all’Italia per evitare una condanna definitiva di oltre tre anni, è stato arrestato dai vigili a Novara. Dopo aver lasciato il paese, si era nascosto fino al suo ritrovamento in vista delle festività natalizie. L’arresto rappresenta un importante risultato delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità.

© Novaratoday.it - Torna a Novara in vista del Natale e finisce in manette: latitante arrestato dai vigili

Aveva lasciato l'Italia, e Novara, per sfuggire a una condanna definitiva di tre anni e tre mesi per diversi reati commessi quando era ancora minorenne. É però tornato in città in questi giorni in occasione del Natale, ed è finito in manette.La polizia locale ha infatti arrestato un giovane. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Latitante si sposa e torna in Italia: arrestato e rinchiuso in carcere

Leggi anche: Novara, torna la magia del Natale: un mese intero di luminarie, mercatini e attrazioni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Parco dei bambini - Novara 1955

Natale al Castello di Novara: tra racconti, musica e laboratori per bambini un weekend di luce e fantasia - Un fine settimana da vivere tutto d’un fiato, tra parole che fanno sorridere, musica che incanta e laboratori pensati per accendere la creatività dei più piccoli. lavocedinovara.com