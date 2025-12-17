Torna a Novara in vista del Natale e finisce in manette | latitante arrestato dai vigili
Un latitante, sfuggito all’Italia per evitare una condanna definitiva di oltre tre anni, è stato arrestato dai vigili a Novara. Dopo aver lasciato il paese, si era nascosto fino al suo ritrovamento in vista delle festività natalizie. L’arresto rappresenta un importante risultato delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità.
Aveva lasciato l'Italia, e Novara, per sfuggire a una condanna definitiva di tre anni e tre mesi per diversi reati commessi quando era ancora minorenne. É però tornato in città in questi giorni in occasione del Natale, ed è finito in manette.La polizia locale ha infatti arrestato un giovane. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
