Torna a casa e aggredisce a coltellate i familiari | 21enne in carcere

Nella tarda notte di domenica a Pisa, un giovane di 21 anni è stato arrestato dai Carabinieri per aver aggredito con un coltello i propri familiari. L’intervento è scaturito da una chiamata d’emergenza, che ha permesso di intervenire tempestivamente e mettere fine alla scena di violenza domestica. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza all’interno delle mura familiari.

PISA – Nella notte di domenica (14 dicembre) intorno all’una, i carabinieri della Sezione radiomobile di Pisa sono intervenuti a seguito di una richiesta giunta tramite il Numero unico di emergenza e hanno proceduto all’arresto di un giovane di 21 anni per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’intervento e? avvenuto nell’abitazione dei genitori, dove il 21enne, rientrato dopo un allontanamento volontario avvenuto lo scorso 3 novembre, ha dato in escandescenze. In un forte stato di agitazione e per futili motivi, il giovane ha aggredito i propri familiari con un’arma da taglio e con percosse, causando lesioni al padre, alla madre ed al fratello. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

