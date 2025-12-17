Torna a casa e aggredisce a coltellate i familiari | 21enne in caecere

Nella notte di domenica a Pisa, un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito con un coltello i familiari. L’intervento è stato richiesto al Numero unico di emergenza e ha portato alla misura cautelare nei confronti del ragazzo per maltrattamenti e aggressioni.

