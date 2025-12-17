Torna a casa e aggredisce a coltellate i familiari | 21enne in caecere
Nella notte di domenica a Pisa, un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito con un coltello i familiari. L’intervento è stato richiesto al Numero unico di emergenza e ha portato alla misura cautelare nei confronti del ragazzo per maltrattamenti e aggressioni.
PISA – Nella notte di domenica (14 dicembre) intorno all’una, i carabinieri della Sezione radiomobile di Pisa sono intervenuti a seguito di una richiesta giunta tramite il Numero unico di emergenza e hanno proceduto all’arresto di un giovane di 21 anni per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’intervento e? avvenuto nell’abitazione dei genitori, dove il 21enne, rientrato dopo un allontanamento volontario avvenuto lo scorso 3 novembre, ha dato in escandescenze. In un forte stato di agitazione e per futili motivi, il giovane ha aggredito i propri familiari con un’arma da taglio e con percosse, causando lesioni al padre, alla madre ed al fratello. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
