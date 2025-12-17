Torna a Bari l' appuntamento con Babbo Natale in Moto - ed 2025

A Bari torna l’atteso appuntamento con Babbo Natale in Moto, giunto alla sua undicesima edizione. Organizzato dal motoclub Vita in Moto, l’evento celebra la magia delle festività in modo unico e coinvolgente, unendo appassionati di moto e famiglie in un’atmosfera di allegria e solidarietà. Un’occasione imperdibile per vivere il Natale in modo speciale, tra tradizione, adrenalina e spirito natalizio.

Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con i Babbo Natale in Moto, organizzato dal motoclub Vita in Moto e giunto alla sua undicesima edizione. Quest'anno la manifestazione, che è stata presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa da Francesca Bottalico, presidente della.

