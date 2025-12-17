Torino e Cremonese su Marianucci | via libera al prestito

Torino e Cremonese si preparano a collaborare nuovamente, questa volta attraverso una trattativa di prestito. Dopo la recente sfida di campionato, i club stanno valutando nuove strategie per rafforzare le rispettive difese in vista della finestra di gennaio, aprendo così a possibili movimenti di mercato.

Torino e Cremonese si incrociano di nuovo, questa volta lontano dal campo. Dopo la sfida di campionato decisa dal gol di Vlasic, i due club iniziano a guardarsi intorno in vista di gennaio, con l’attenzione rivolta soprattutto al reparto difensivo. Al centro delle valutazioni c’è Luca Marianucci, giovane centrale di proprietà del Napoli. Il mercato invernale si avvicina e, tra incastri e opportunità, la sensazione è che il suo futuro possa passare da un prestito. Marianucci, spazio ridotto e scenario prestito. Arrivato a Napoli la scorsa estate dall’Empoli per 9 milioni di euro più bonus, Marianucci non è riuscito fin qui a ritagliarsi continuità. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Torino-Cremonese per Marianucci del Napoli, su Milton Pereyra del Boca Juniors: Sala dal Como all'Avellino - In uscita dalla Cremonese ci sono il centrocampista Mattia Valoti (nel mirino dello Spezia) e l'attaccante norvegese Dennis Johnsen, classe 1998 ex Venezia. msn.com