Top of the Forbes premiati a Roma i personaggi più influenti del 2025

A Roma, tra gli ambienti più eleganti e storici, si è svolta la cerimonia di premiazione dei personaggi più influenti del 2025 secondo Forbes. In un prestigioso palazzo nobiliare, sono stati riconosciuti i protagonisti italiani che si sono distinti per il loro impatto e successo nel corso dell’anno. Un evento che celebra il talento e l’innovazione del nostro paese.

Gli italiani più influenti del 2025 secondo Forbes premiati in uno dei palazzi nobiliari più prestigiosi di Roma. Il magazine sceglie Palazzo Brancaccio per la consegna dei "Top of the Forbes" a dieci personalità del mondo della moda, della tecnologia, dell'industria e non solo. Una serata dedicata a imprenditori, manager e attori di successo con l'obiettivo di celebrare i migliori talenti del Paese. Tra i premiati l'icona della moda italiana e dell'industria sostenibile Brunello Cucinelli: "Ricevere un premio è sempre un grande dono. Riceverlo da Forbes mi fa estremamente piacere, grazie davvero a Forbes per questo dono".

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.