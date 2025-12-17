© Movieplayer.it - Tony, Shelly e la luce magica: la magia dell'animazione in una clip esclusiva

Al cinema dal 18 dicembre con Wanted la fiaba animata, co-produzione Repubblica Ceca-Slovacchia-Ungheria, rivolta ai più piccoli, scopriamola in una clip esclusiva. Arriva dall'Europa dell'Est la poesia di Tony, Shelly e la luce magica, delicata pellicola in animazione stop-motion firmata da Filip Pošiva? in uscita il 18 dicembre distribuita da Wanted Cinema. Una vivace fiaba sull'inclusione e sul rispetto della diversità che scalderà il cuore, come anticipa la clip esclusiva. Il contenuto della clip La clip introduce il protagonista del film, un bambino molto speciale perché risplende. Questo non gli impedisce di stringere amicizia con la vicina di casa Shelly, bambina occhialuta dalle mille risorse che gli mostra il potere della sua torcia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

