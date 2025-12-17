Tommaso Stanzani intervista esclusiva al ballerino | Quando ho iniziato a fare danza mi sono scontrato con i pregiudizi Amici un’esperienza bellissimo farei Pechino Express
Tommaso Stanzani condivide la sua esperienza nel mondo della danza, tra sfide e successi, e svela il suo interesse per partecipare a Pechino Express. Nel periodo natalizio, torna lo spettacolare balletto Lo Schiaccianoci, interpretato sulle note di Cajkovskij, in scena all’Auditorium della Conciliazione tra dicembre.
Con l’arrivo del periodo natalizio torna uno dei classici più amati della danza: Lo Schiaccianoci. Il balletto, sulle celebri musiche di?ajkovskij, sarà in scena all’ Auditorium della Conciliazione il 18 e 19 dicembre alle 20:30 e il 20 dicembre alle 17:00. Si tratta della produzione originale del 2017 del Balletto di Roma, creata dal coreografo Massimiliano Volpini, con scenografie e costumi di Erika Carretta. Tra i protagonisti spicca Tommaso Stanzani nel ruolo di Drosselmeyer, affiancato da Giulia Strambini nel ruolo di Clara e Paolo Barbonaglia nel ruolo del principe. Lo spettacolo propone una versione moderna e suggestiva del classico, capace di incantare sia i giovani spettatori sia gli appassionati di lunga data. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Seltsam: “Scusa mamma è nata quando vivevo a Milano lontano da mia madre. Tommaso Paradiso è il mio padrino artistico”
Leggi anche: “Io canto Family 2025”, intervista esclusiva a Noemi: “I giovani hanno coraggio, è un programma di incontro tra generazioni. A Sanremo mi piacerebbe fare la co-conduttrice. Non si può far finta di nulla davanti al genocidio di Gaza”
Tommaso Stanzani fa scoppiare la polemica contro la Celentano è bagarre
Intervista a Tommaso Stanzani, da Amici a Fiorello: “Non so ancora chi sono, ma oggi non ho più paura” - Tommaso Stanzani ha 23 anni, ma parla come chi ha già imparato a disinnescare le illusioni. virgilio.it
Lo Schiaccianoci incanta Siena e incanta anche Su il Sipario Questa sera e ieri sera spettacolo sold out al Teatro dei Rinnovati Nel reel le parole di Tommaso Stanzani, protagonista nel ruolo di Drosselmeyer, ospite della rubrica Su il Sipario. Dalle ore 21, all’i - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.