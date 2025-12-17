Tommaso Stanzani intervista esclusiva al ballerino | Quando ho iniziato a fare danza mi sono scontrato con i pregiudizi Amici un’esperienza bellissimo farei Pechino Express

Tommaso Stanzani condivide la sua esperienza nel mondo della danza, tra sfide e successi, e svela il suo interesse per partecipare a Pechino Express. Nel periodo natalizio, torna lo spettacolare balletto Lo Schiaccianoci, interpretato sulle note di Cajkovskij, in scena all’Auditorium della Conciliazione tra dicembre.

Con l’arrivo del periodo natalizio torna uno dei classici più amati della danza:  Lo Schiaccianoci. Il balletto, sulle celebri musiche di?ajkovskij, sarà in scena all’ Auditorium della Conciliazione il 18 e 19 dicembre alle 20:30 e il 20 dicembre alle 17:00. Si tratta della produzione originale del 2017 del Balletto di Roma, creata dal coreografo Massimiliano Volpini, con scenografie e costumi di Erika Carretta. Tra i protagonisti spicca Tommaso Stanzani nel ruolo di Drosselmeyer, affiancato da Giulia  Strambini  nel ruolo di Clara e Paolo  Barbonaglia  nel ruolo del principe. Lo spettacolo propone una versione moderna e suggestiva del classico, capace di incantare sia i giovani spettatori sia gli appassionati di lunga data. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

