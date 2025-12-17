La recente bocciatura da parte della Corte costituzionale della legge regionale sarda sulle aree idonee alle rinnovabili evidenzia le tensioni e le divisioni nel panorama politico e ambientale italiano. Todde, con la sua posizione critica alle energie rinnovabili, rappresenta un esempio di approccio autolesionista di certa sinistra, che mette in discussione gli obiettivi di sostenibilità e sviluppo energetico del paese.

© Ilfoglio.it - Todde con la sua battaglia alle rinnovabili è lo specchio di una sinistra autolesionista

La Corte costituzionale ha bocciato la legge regionale sarda sulle aree idonee all’installazione delle fonti rinnovabili. È il secondo stop della Consulta alla giunta guidata da Alessandra Todde, che aveva già visto cadere la moratoria dichiarata subito dopo l’insediamento. I giudici costituzionali hanno ritenuto eccessivamente restrittiva la norma sarda: “La qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione”. La sentenza di ieri travolge anche la retroattività della legge, che faceva piazza pulita dei titoli autorizzativi già rilasciati, e altre complicazioni e ostacoli ai nuovi permessi. Ilfoglio.it

Cagliari - ENERGIA. RINNOVABILI SARDEGNA, TODDE A SORU SI DIALOGO, MA 'CONCRETO' 31.07.24

