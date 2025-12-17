Tlon | Fiducia è la parola del 2025 e indica la strada da percorrere per il 2026

© Vanityfair.it - Tlon: «"Fiducia" è la parola del 2025 e indica la strada da percorrere per il 2026» Indicata dall'Enciclopedia Treccani come parola dell'anno, la fiducia oggi risulta sistematicamente erosa da una società che presuppone la menzogna come stato di default. Ecco cosa dobbiamo fare, nel 2026, per ricostituire il patto con la verità. Vanityfair.it

Tlon ha inventato un’identità e una reputazione. Un autore ha creato un video tarocco. E milioni di persone si sentono tradite nella fiducia, come i fidanzatini delle medie - Dunque abbiamo due casi della settimana di scandali della durata d’un quarto d’ora, ed entrambi attengono a due intellettuali del livello che questo secolo può permettersi, e al loro utilizzo ... linkiesta.it

