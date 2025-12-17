TIM WiFi Casa | torna il Bonus 100€ Fibra a 24,90€ per tutti fino al 12 gennaio

Scopri le offerte di TIM WiFi Casa con il Bonus di 100€ e la fibra a soli 24,90€ fino al 12 gennaio. Un’opportunità imperdibile per migliorare la tua connessione domestica e risparmiare, approfittando di promozioni pensate per rendere la tua esperienza online più semplice e conveniente. Non lasciarti sfuggire questa occasione esclusiva, valida solo per un tempo limitato.

Quando si parla di connettività domestica, il mese di dicembre riserva spesso le sorprese più interessanti per chi è a caccia di risparmio. Proprio in queste ore è stata confermata una notizia che molti attendevano: TIM WiFi Casa, l'offerta ammiraglia dell'ex monopolista, si prepara a lanciare una promozione aggressiva che abbatte le barriere d'ingresso solitamente riservate ai soli clienti convergenti. Se stai cercando di cambiare operatore o di attivare una nuova linea, segna questa data sul calendario: dal 19 dicembre e fino al 12 gennaio incluso, riparte ufficialmente la " Promo 100€ di Bonus ".

