Tifosi del Cesena in festa per la Notte BIanconera | Entusiasmo e partecipazione l' essenza del calcio
La Notte Bianconera di Cesena riunisce oltre 500 tifosi nel centro fieristico, celebrando la passione e l’entusiasmo per il Cavalluccio. Organizzata dal Coordinamento Clubs Cesena, questa tradizionale manifestazione rappresenta un momento di condivisione e partecipazione, rafforzando il legame tra i supporter e la squadra in un’atmosfera di festa e orgoglio bianconero.
Oltre 500 fedelissimi del Cavalluccio a Cesena Fiera per la tradizionale Notte Bianconera, l'evento ufficiale organizzato dal Coordinamento Clubs Cesena del presidente Alessio Checchia e dedicato alla tifoseria. Un entusiasmo alimentato anche dal terzo posto in classifica "un risultato.
