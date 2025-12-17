Tifosi del Cesena in festa per la Notte BIanconera | Entusiasmo e partecipazione l' essenza del calcio

La Notte Bianconera di Cesena riunisce oltre 500 tifosi nel centro fieristico, celebrando la passione e l’entusiasmo per il Cavalluccio. Organizzata dal Coordinamento Clubs Cesena, questa tradizionale manifestazione rappresenta un momento di condivisione e partecipazione, rafforzando il legame tra i supporter e la squadra in un’atmosfera di festa e orgoglio bianconero.

Oltre 500 fedelissimi del Cavalluccio a Cesena Fiera per la tradizionale Notte Bianconera, l’evento ufficiale organizzato dal Coordinamento Clubs Cesena del presidente Alessio Checchia e dedicato alla tifoseria. Un entusiasmo alimentato anche dal terzo posto in classifica “un risultato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

tifosi cesena festa notteTifosi del Cesena in festa per la Notte BIanconera: "Entusiasmo e partecipazione l'essenza del calcio" - Oltre 500 fedelissimi del Cavalluccio a Cesena Fiera per la tradizionale Notte Bianconera, l’evento ufficiale organizzato dal Coordinamento Clubs Cesena del presidente Alessio Checchia e dedicato alla ... cesenatoday.it

tifosi cesena festa notteCesena, oltre 500 tifosi alla Notte Bianconera dedicata a Giulio Benedetti VIDEO GALLERY - Sono sempre numeri importanti quelli del Coordinamento Clubs Cesena per la tradizionale Notte Bianconera, la festa laica di Natale del tifoso ... corriereromagna.it

