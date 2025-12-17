Tifosi del Cesena in festa per la Notte BIanconera | Entusiasmo e partecipazione l' essenza del calcio

La Notte Bianconera di Cesena riunisce oltre 500 tifosi nel centro fieristico, celebrando la passione e l’entusiasmo per il Cavalluccio. Organizzata dal Coordinamento Clubs Cesena, questa tradizionale manifestazione rappresenta un momento di condivisione e partecipazione, rafforzando il legame tra i supporter e la squadra in un’atmosfera di festa e orgoglio bianconero.

Cesena, oltre 500 tifosi alla Notte Bianconera dedicata a Giulio Benedetti VIDEO GALLERY - Sono sempre numeri importanti quelli del Coordinamento Clubs Cesena per la tradizionale Notte Bianconera, la festa laica di Natale del tifoso ... corriereromagna.it

Quando il Pala BCC Romagnolo chiama, Cesena risponde A più tardi, tifosi: ore 17.30 puntuali!!! #wearevolleyclubcesena #WEAREONE #trasmettiamopassione - facebook.com facebook

