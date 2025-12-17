Tifoserie violente | la prefettura vieta la vendita di biglietti per i residenti di due comuni del Salento
La prefettura di Lecce ha deciso di vietare la vendita di biglietti ai residenti di due comuni del Salento, Galatina e Matino, per le partite Galatina-Gallipoli e Matino-Bagnolo del Salento. Questa misura mira a prevenire episodi di violenza tra tifoserie rivali, garantendo maggiore sicurezza durante gli eventi sportivi.
LECCE – Per scongiurare il pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie rivali, la prefettura di Lecce vieterà le trasferte in occasione di due match: Galatina- Gallipoli e Matino-Bagnolo del Salento. La scelta è partita dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
