Tifoserie violente | la prefettura vieta la vendita di biglietti per i residenti di due comuni del Salento

La prefettura di Lecce ha deciso di vietare la vendita di biglietti ai residenti di due comuni del Salento, Galatina e Matino, per le partite Galatina-Gallipoli e Matino-Bagnolo del Salento. Questa misura mira a prevenire episodi di violenza tra tifoserie rivali, garantendo maggiore sicurezza durante gli eventi sportivi.

