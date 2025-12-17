The Voice non si ferma | Antonella Clerici regina del prime time Rai

Antonella Clerici conquista il prime time di Rai 1, confermando il suo talento e la sua versatilità. La conduttrice, simbolo del mezzogiorno, si distingue ora come protagonista assoluta delle serate televisive, portando in scena emozioni genuine, musica e leggerezza. Un momento d’oro per la sua carriera, che la vede al centro del palinsesto con una presenza vincente e coinvolgente.

Antonella Clerici si gode uno dei momenti più brillanti della sua carriera televisiva. Su Rai 1 la conduttrice non è più soltanto il volto simbolo del mezzogiorno, ma una presenza costante e vincente anche in prima serata, capace di alternare leggerezza, musica ed emozioni autentiche. Il successo più recente arriva dal venerdì sera, dove The Voice Senior ha letteralmente dominato la concorrenza. In un panorama affollato tra serie turche, programmi d'inchiesta e show satirici, il talent dedicato alle voci over 60 ha conquistato il pubblico, imponendosi come uno dei titoli più forti della stagione televisiva.

Ascolti tv ieri (12 dicembre): Antonella Clerici da record contro Io sono Farah, Nuzzi travolge Salvo Sottile; Antonella Clerici vince senza sforzi con The Voice Senior (23%), Io Sono Farah non tiene il passo (12%). I dati Auditel del 12 dicembre 2025. Antonella Clerici vince senza sforzi con The Voice Senior (23%), Io sono Farah non tiene il passo (12%). I dati Auditel del 12 dicembre 2025 - Mentre, nel preserale, Cologno Monzese sorride ancora grazie a La Ruota della Fortuna.

Ascolti TV del 28 novembre, Antonella Clerici contro Tradimento. Gerry Scotti unico - Antonella Clerici è la regina del venerdì sera con The Voice Senior su Rai 1, mentre su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata della soap turca, Tradimento. dilei.it

The Voice Senior 2025, stasera la semifinale: concorrenti e anticipazioni - Stasera, venerdì 12 dicembre 2025, su Rai 1 la semifinale di The Voice Senior: scopri chi sono i concorrenti scelti dai tutor e le anticipazioni sulle canzoni. msn.com

Antonella Clerici diventa una concorrente a The Voice Senior 4 Blind Auditions

