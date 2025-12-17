The Space Cinema Napoli e Nola | anteprime mattutine de La Grazia di Paolo Sorrentino
Dal 25 dicembre al 31 gennaio, il The Space Cinema Napoli e Nola offriranno agli spettatori l'opportunità di vedere in anteprima
Dal 25 dicembre al 31 gennaio, al The Space Cinema Napoli e al The Space Cinema Nola sarà possibile vedere in anteprima “La Grazia”, il nuovo film del regista Premio Oscar Paolo Sorrentino.Le anteprime del film, tra le più attese della stagione, si terranno ogni giorno con un appuntamento fisso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
