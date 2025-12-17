The Space Cinema Napoli e Nola | anteprime di mezzanotte a Natale per Buen Camino il nuovo film di Checco Zalone
Durante la notte di Natale, al The Space Cinema Napoli e Nola saranno proiettate anteprime di mezzanotte di “Buen Camino”, il nuovo film di Checco Zalone. L'occasione permette di assistere in anteprima a un ritorno atteso della coppia Zalone-Nunzia, dopo quasi un anno di pausa, tra emozioni e attese per questa nuova produzione cinematografica.
Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre, alle ore 00:05, al The Space Cinema Napoli e al The Space Cinema Nola sarà possibile vedere in anteprima “Buen Camino”, film che segna il ritorno della coppia artistica formata da Checco Zalone e Gennaro Nunziante, dopo una pausa di quasi un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
