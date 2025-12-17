The Space Cinema Napoli e Nola | anteprime di mezzanotte a Natale per Buen Camino il nuovo film di Checco Zalone

Durante la notte di Natale, al The Space Cinema Napoli e Nola saranno proiettate anteprime di mezzanotte di “Buen Camino”, il nuovo film di Checco Zalone. L'occasione permette di assistere in anteprima a un ritorno atteso della coppia Zalone-Nunzia, dopo quasi un anno di pausa, tra emozioni e attese per questa nuova produzione cinematografica.

CINEMA - "La Grazia" di Paolo Sorrentino, in anteprima nel multisala The Space di Nola e Napoli - Dal 25 dicembre al 31 gennaio, al The Space Cinema Napoli e al The Space Cinema Nola sarà possibile vedere in anteprima “La Grazia”, il nuovo film del regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. napolimagazine.com

In occasione dell’uscita della serie “Gomorra - Le Origini”, non perdere la proiezione in anteprima dei primi due episodi 8 gennaio 2026 | The Space Cinema Moderno - Roma 9 gennaio 2026 | The Space Cinema - Napoli Con voi in sala ci saranno anc - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.