The Rookie 8 | Il trailer ufficiale anticipa una caccia all’uomo internazionale e grandi addii

Il trailer ufficiale di The Rookie 8 svela un nuovo capitolo ricco di tensione, con una caccia all’uomo internazionale e emozionanti addii. La stagione promette svolte inattese e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione dei fan. ABC ha suscitato grande interesse con le prime immagini, annunciando un ritorno esplosivo per la serie.

© Nerdpool.it - The Rookie 8 : Il trailer ufficiale anticipa una caccia all'uomo internazionale e grandi addii ABC ha finalmente rilasciato il primo trailer ufficiale di The Rookie Stagione 8, e le prime immagini promettono un capitolo esplosivo. Tra missioni sotto copertura a Praga, il ritorno di villain iconici e cambiamenti radicali nelle vite private dei protagonisti, la serie con Nathan Fillion si prepara a un debutto col botto il 6 gennaio 2026. John Nolan e la missione a praga: Il trailer di The Rookie 8. Il video di due minuti rilasciato da ABC sposta l'azione ben oltre i confini di Los Angeles. John Nolan (Nathan Fillion) e Bailey Nune (Jenna Dewan) si ritrovano coinvolti in una pericolosa operazione internazionale nella Repubblica Ceca. The Rookie Season 8 TRAILER 'The Rookie' season 8 trailer sends John Nolan overseas for high-stakes Prague mission - ABC has released the first trailer for the upcoming season of the police procedural, which finds John Nolan (Nathan Fillion) and his team involved in an international operation that takes them to ...

The Rookie Season 8 Trailer, S08E01: "Czech Mate" Overview Released - Check out the official trailer for ABC and Alexi Hawley's The Rookie Season 8 and the overview for the season opener, "Czech Mate. bleedingcool.com

