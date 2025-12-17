© Movieplayer.it - The Odyssey: la famiglia (divisa) di Ulisse e Robert Pattinson nelle nuove foto

Nuove immagini del film di Christopher Nolan svelano maggiori dettagli sui personaggi di Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland e Robert Pattinson. L'epopea di Christopher Nolan è uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica. Le nuove immagini di The Odyssey pubblicate da Entertainment Weekly offrono uno sguardo ravvicinato al look e ai costumi dei protagonisti dell'adattamento dell'Odissea di Omero capitanata da Matt Damon. Nelle immagini vediamo il divo nei panni di Ulisse, re di Itaca, impegnato nel periglioso viaggio di ritorno di 10 anni dopo la guerra di Troia. Questo viaggio sarà tutt'altro che facile; lungo la strada, incontrerà creature mitiche tra cui il ciclope Polifemo, le Sirene, che seducono col loro canto i malcapitati che navigano nei paraggi, e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: The Odyssey: il personaggio di Robert Pattinson svelato in una nuova foto

Leggi anche: L'Odissea: Robert Pattinson, Zendaya e John Leguizamo nelle nuove foto dal set

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Famiglia Odissea

The Odyssey: la famiglia (divisa) di Ulisse e Robert Pattinson nelle nuove foto - Nuove immagini del film di Christopher Nolan svelano maggiori dettagli sui personaggi di Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland e Robert Pattinson. movieplayer.it