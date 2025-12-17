The Exorcist | Jacobi Jupe nel nuovo film con Scarlett Johansson

Jacobi Jupe entra nel cast del nuovo film della saga The Exorcist, diretto da Mike Flanagan, accanto a Scarlett Johansson. Il giovane attore si prepara a interpretare un ruolo chiave in questo atteso horror, ampliando la sua esperienza nel genere e collaborando con un cast di alto livello in una delle saghe più iconiche del cinema.

Il giovane attore Jacobi Jube è entrato nel cast del film horror diretto da Mike Flanagan, parte della saga The Exorcist. Jacobi Jupe, il giovanissimo protagonista di Hamnet (acclamato drama di Chloé Zhao con Jessie Buckley e Paul Mescal, già in corsa per gli awards), è stato ingaggiato per il nuovo capitolo della saga The Exorcist prodotto da Blumhouse e Universal. Fonte: Deadline Il film, scritto e diretto da Mike Flanagan (Doctor Sleep, The Haunting of Hill House), è una storia completamente originale ambientata nell’universo dell’ Esorcista e non un sequel di The Exorcist: Believer. Scarlett Johansson interpreterà la protagonista, mentre Jacobi Jupe dovrebbe ricoprire il ruolo del figlio (dettagli trama ancora segreti). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

