’The Barnard Loop’ Tra sogno e realtà
Spettacolo finalista In-Box 2024, arriva al Teatro Masini di Faenza, domani alle ore 21 nell’ambito della rassegna Teatri d’Inverno – sguardi sulla drammaturgia contemporanea, ’ The Barnard Loop ’, uno spettacolo di Alessandra Ventrella e Rocco Manfredi, quest’ultimo anche interprete insieme a Jacopo Maria Bianchini. Prodotto da Dispensabarzotti insieme a Teatro Necessario Circo, The Barnard Loop è un omaggio al mistero, all’imprevedibile, al destabilizzante, al surreale. Tableaux in movimento e senza parole, le scene dello spettacolo raccontano una notte d’insonnia di un giovane uomo, Barnard. Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: "The Barnard Loop”: un viaggio surreale tra sogno, oggetti animati e humour
Sotto lo chapiteau del Parco della Cittadella di Parma, con "The Barnard Loop" di DispensaBarzotti (20 e 21 dicembre) - facebook.com facebook
