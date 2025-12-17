© Ilrestodelcarlino.it - ’The Barnard Loop’. Tra sogno e realtà

Spettacolo finalista In-Box 2024, arriva al Teatro Masini di Faenza, domani alle ore 21 nell’ambito della rassegna Teatri d’Inverno – sguardi sulla drammaturgia contemporanea, ’ The Barnard Loop ’, uno spettacolo di Alessandra Ventrella e Rocco Manfredi, quest’ultimo anche interprete insieme a Jacopo Maria Bianchini. Prodotto da Dispensabarzotti insieme a Teatro Necessario Circo, The Barnard Loop è un omaggio al mistero, all’imprevedibile, al destabilizzante, al surreale. Tableaux in movimento e senza parole, le scene dello spettacolo raccontano una notte d’insonnia di un giovane uomo, Barnard. Ilrestodelcarlino.it

Sotto lo chapiteau del Parco della Cittadella di Parma, con "The Barnard Loop" di DispensaBarzotti (20 e 21 dicembre) - facebook.com facebook