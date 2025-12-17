The André annuncia il nuovo EP Sogni Ex Demo

The André presenta il suo nuovo EP, Sogni Ex Demo, un progetto che racchiude brani minimali e intimi, nati come demo e ora pronti a trovare il loro spazio. Un viaggio sonoro attraverso atmosfere delicate e riflessive, dove ogni traccia racconta un frammento di emozione e autenticità. Un lavoro che cattura l’essenza di momenti sospesi, invitando a immergersi in un ascolto sincero e coinvolgente.

Sogni Ex Demo è il nuovo EP di The Andre, produzioni minimali, brani che giravano per le stanze senza trovare il loro posto. Disponibile da venerdì 19 dicembre Sogni Ex Demo, il nuovo EP di The Andre per Freak&Chic in distribuzione ADA Music Italy. Produzioni minimali, brani che giravano per le stanze senza trovare il loro posto, di racconti che saltellano senza i confini di un insieme. C'è il dilemma della scelta in Frittata, la storia di un amore impossibile e segreto in Shangai e la mancanza di coraggio che lascia sospeso l'inizio eterno di un amore in Stallo. Questa piccola raccolta vuole dare uno spazio, una voce, una speranza anche a quei sogni, che sembrano condannati a restare demo e poi di colpo diventano canzoni, anzi ex demo.

