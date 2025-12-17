L'emendamento proposto da Fratelli d’Italia che prevedeva l’aumento del tetto al contante a 10.000 euro è stato ritirato. La decisione rappresenta una retromarcia rispetto alle posizioni iniziali delle destre, che avevano proposto di modificare la soglia vigente. La vicenda si inserisce nel contesto delle misure di regolamentazione delle transazioni finanziarie in Italia.

© Lanotiziagiornale.it - Tetto al contante, retromarcia delle destre: ritirato l’aumento a 10mila euro

Alla fine, il passo indietro è arrivato. L’emendamento alla Manovra presentato da Fratelli d’Italia che innalzava il tetto al contante a 10mila euro è stato ritirato. Il limite, quindi, resterà quello dei 5mila euro e, allo stesso tempo, non verrà introdotto il bollo da pagare per gli acquisti effettuati in contanti sopra questa soglia. L’emendamento, a prima firma Gelmetti, è stato quindi ritirato dopo le polemiche degli ultimi giorni, con le opposizioni che hanno più volte sottolineato come si trattasse di un regalo all’economia sommersa e agli evasori. Tetto al contante, ritirato l’emendamento per alzare la soglia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: Il governo vuole alzare il tetto del contante fino a 10mila euro. La sinistra non ci sta

Leggi anche: Tetto al contante a 10mila euro: tutti i rischi dell’emendamento FdI fatto proprio dal governo

