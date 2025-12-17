Tetto al contante a 10mila euro FdI ritira la proposta in Manovra | il limite resterà a 5mila euro
FdI ha ritirato l'emendamento alla Manovra che avrebbe aumentato il limite al contante da 5.000 a 10.000 euro, mantenendo invece invariato il tetto attuale. La proposta prevedeva anche una tassa di 500 euro sui pagamenti oltre i 5.000 euro. La decisione si inserisce nel dibattito sulle restrizioni all'uso del contante in Italia.
FdI ha ritirato l'emendamento alla manovra che innalzava il tetto al contante fino a 10mila euro, prevedendo una tassa da 500 euro per i pagamenti che superano i 5mila euro. Conte: "Avevamo dato l'allarme, non è priorità girare con 10mila euro in contanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Fratelli d’Italia ritira l’emendamento che raddoppia il tetto al contante a 10mila euro
Leggi anche: Il governo vuole alzare il tetto del contante fino a 10mila euro. La sinistra non ci sta
Tetto del contante a 10 mila euro: mossa disperata per trovare risorse; Manovra, tetto al contante a 10mila euro e imposta di bollo: cosa prevede la proposta FdI; No, l’aumento del tetto al contante non “ce lo chiede l’Europa”; Contante, nella manovra 2026 l'emendamento che alza il tetto a 10 mila euro (con una imposta di bollo speciale).
Tetto al contante a 10mila euro, FdI ritira la proposta in Manovra: il limite resterà a 5mila euro - FdI ha ritirato l'emendamento alla manovra che innalzava il tetto al contante fino a 10mila euro, prevedendo una tassa da 500 euro per i pagamenti che ... fanpage.it
Fratelli d’Italia ritira l’emendamento che raddoppia il tetto al contante a 10mila euro - Ritirato l'emendamento FdI che prevedeva un'imposta di bollo di 500 euro per pagamenti in contanti tra 5mila e 10mila euro ... ilfattoquotidiano.it
Contanti, il tetto resta di 5mila euro. Il Governo ritira l’emendamento che lo innalzava a 10mila - Si trattava una imposta speciale di bollo, di 500 euro, sui pagamenti effettuati in contante in Italia per un importo tra 5. blitzquotidiano.it
Innalzare a 10mila euro il tetto alluso del contante. La proposta della Lega
Nuovo tetto al contante e imposta di bollo. Ecco cosa cambia in Italia: le novità - facebook.com facebook
Contante, come il governo vuole cambiare il tetto e come funziona negli altri Paesi x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.