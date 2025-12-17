Tetto al contante a 10mila euro FdI ritira la proposta in Manovra | il limite resterà a 5mila euro

FdI ha ritirato l'emendamento alla Manovra che avrebbe aumentato il limite al contante da 5.000 a 10.000 euro, mantenendo invece invariato il tetto attuale. La proposta prevedeva anche una tassa di 500 euro sui pagamenti oltre i 5.000 euro. La decisione si inserisce nel dibattito sulle restrizioni all'uso del contante in Italia.

