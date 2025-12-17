Terza commissione l' allarme | Su 11 sottopassi soltanto uno risulta regolarmente illuminato
La terza commissione consiliare ha espresso forte preoccupazione riguardo alla scarsa illuminazione dei sottopassi, evidenziando che su 11 solo uno risulta regolarmente illuminato. La presidente Sabrina Figuccia e i membri hanno incontrato i rappresentanti di Amg per discutere delle criticità e delle possibili soluzioni, sottolineando l’importanza di garantire sicurezza e visibilità nelle aree pubbliche.
La terza commissione consiliare, presieduta da Sabrina Figuccia, con il vicepresidente Massimo Giaconia e i componenti Caterina Meli, Antonino Abbate e Concetta Amella, ha incontrato oggi (mercoledì 17 dicembre 2025) i rappresentanti di Amg per affrontare il tema dell'illuminazione pubblica in.
