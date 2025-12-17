Terza commissione l' allarme | Su 11 sottopassi soltanto uno risulta regolarmente illuminato

La terza commissione consiliare ha espresso forte preoccupazione riguardo alla scarsa illuminazione dei sottopassi, evidenziando che su 11 solo uno risulta regolarmente illuminato. La presidente Sabrina Figuccia e i membri hanno incontrato i rappresentanti di Amg per discutere delle criticità e delle possibili soluzioni, sottolineando l’importanza di garantire sicurezza e visibilità nelle aree pubbliche.

In Terza commissione via libera allo spray anti-orso - orso per i corpi di polizia locale e i volontari della Protezione civile, previo accordo con la Protezione ... ansa.it

In Terza commissione audizione con Ugl Rider - La Terza commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Luca Simonetti, si è riunita questa mattina a palazzo Cesaroni per l'audizione del segretario nazionale "Ugl Rider", Gianluca Mancini, in ... ansa.it

Open sai la differenza fra gruppi e commissioni consiliari

Teleregione Live. . FINANZIARIA, NUOVE AUDIZIONI IN CONSIGLIO REGIONALE Secondo giorno di audizioni sulla manovra Finanziaria. Oggi è stata la volta della terza commissione Bilancio del Consiglio. Stamattina il parlamentino ha sentito, tra gli altri, an - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.