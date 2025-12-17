Terrorismo internazionale e traffico di armi | quattro arresti tra Milano e Como

Un’operazione della polizia di Stato ha portato all’arresto di quattro cittadini turchi tra Milano e Como, su ordine della Procura di Milano. L’indagine, condotta dalla sezione antiterrorismo, ha scoperto un collegamento tra terrorismo internazionale e traffico di armi, evidenziando la pericolosità della rete smantellata. La vicenda sottolinea l’importanza delle attività di contrasto alla minaccia globale, proteggendo sicurezza e stabilità del nostro territorio.

La polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica di Milano – sezione distrettuale antiterrorismo, ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di quattro cittadini turchi, emessa dai gip del Tribunale di Milano. Uno degli indagati si trovava già detenuto in seguito a un.

TERRORISMO STRONCATO TRAFFICO D'ARMI

