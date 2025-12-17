Terrorismo internazionale e traffico di armi | arrestate quattro persone

La lotta al terrorismo internazionale e al traffico di armi continua con successo in Italia. Recentemente, la polizia di Stato ha eseguito un'operazione che ha portato all’arresto di quattro cittadini turchi, su disposizione della Procura di Milano e del Tribunale. Un intervento che rafforza l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare minacce alla sicurezza nazionale e internazionale.

La polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica di Milano – sezione distrettuale antiterrorismo, ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di quattro cittadini turchi, emessa dai gip del Tribunale di Milano. Uno degli indagati si trovava già detenuto in seguito a un mandato di arresto internazionale.

Terrorismo e criminalità transnazionale, quattro arresti tra Milano e altre province - Operazione della Polizia di Stato su delega della Procura di Milano: colpito un gruppo di matrice turca già al centro di una vasta indagine internazionale ... ciaocomo.it

Banda armata con finalità terroristiche: maxi operazione della polizia contro un gruppo turco radicato in Italia - Quattro cittadini turchi, uno dei quali già detenuto per un mandato di arresto internazionale, sono destinatari di una ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip di Milano, dopo indagini della poli ... msn.com

TERRORISMO STRONCATO TRAFFICO D'ARMI

