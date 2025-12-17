Terrore durante il furto | la figlia dell’assessora Travagli sequestrata dai ladri Il padre | Niente sarà più come prima

Un grave episodio di paura si è verificato a Ferrara, quando i ladri hanno sequestrato la figlia dell’assessora Angela Travagli durante un tentativo di furto nella loro abitazione di Porotto. L'evento ha sconvolto la famiglia, lasciando un segno indelebile e suscitando grande preoccupazione nella comunità locale.

Ferrara, 17 dicembre 2025 – Pomeriggio di paura, ieri, nell'abitazione di Porotto dell'assessore Angela Travagli e del marito, il commercialista ed ex sindaco di Masi Torello Riccardo Bizzarri. Chi c’era in casa al momento del furto. Poco dopo le 18, alcuni ladri hanno fatto irruzione in casa mentre all'interno si trovava solo la figlia della coppia, impegnata in una videocall nella sua stanza, al terzo piano. Una volta entrati, i malviventi hanno iniziato a frugare dappertutto. La figlia chiusa dai ladri in mansarda. La giovane, attirata da alcuni rumori, ha fatto per affacciarsi e vedere cosa stesse succedendo, ma uno dei banditi l'ha repentinamente chiusa all'interno della mansarda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

