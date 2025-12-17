Terribile incidente auto nella scarpata per 100 metri | grave una ragazza

Mercoledì mattina a Vestone si è verificato un grave incidente stradale intorno alle 9.50, quando una ragazza di 26 anni ha perso il controllo della propria auto lungo via Generale Luigi Reverberi, finendo in una scarpata e in un fosso a circa 100 metri. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

