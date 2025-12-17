Terremoto per Carlos Alcaraz | si separa dallo storico coach Ferrero La spiegazione in un messaggio

Carlos Alcaraz ha annunciato la separazione dal suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero attraverso un messaggio su Instagram. Dopo aver lavorato insieme fin dall'inizio della carriera professionistica di Alcaraz, questa decisione segna un nuovo capitolo nel percorso del numero uno al mondo, che ora intraprende una fase di cambiamento nel suo team tecnico.

Carlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero. Ad annunciarlo è stato lo stesso numero uno al mondo sul proprio account Instagram: Ferrero è stato fin qui il primo e unico allenatore del murciano da quando è diventato un tennista professionista. Ad allenare Alcaraz per la prossima settimana e fino agli Australian Open, sarà Samuel Lopez, secondo allenatore fin qui dello spagnolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

