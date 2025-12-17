terranuova bracciolini stamani consegnati i libri nelle scuole del comune come dono per natale

Stamattina a Terranuova Bracciolini sono stati consegnati i libri nelle scuole del Comune in occasione del Natale, come gesto di solidarietà e promozione della cultura. L'iniziativa mira a incentivare la lettura tra gli studenti e a rafforzare il senso di comunità nel periodo festivo.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – . Questa mattina si è svolta la consegna dei libri nei nidi comunali, alla scuola dell’infanzia paritaria, alla scuola Italo Calvino e nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini per valorizzare il libro e la lettura fin dai primi anni di scuola e per accompagnare i ragazzi e le ragazze lungo tutto il percorso educativo. Alla scuola dell’infanzia Italo Calvino, l’iniziativa ha avuto come ospite speciale Babbo Natale che ha contribuito a consegnare a ogni bambina e bambino un libro dedicato e adatto alla propria età, regalando momenti di sorpresa e gioia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

