Terni travolta sulle strisce mentre raggiunge il marito | Donatella Mei muore a 54 anni in viale Trento

Una tragica tragedia ha sconvolto Terni: Donatella Mei, 54 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in viale Trento. La donna stava attraversando sulle strisce, aspettando il marito in auto, quando è stata travolta improvvisamente. Un tragico momento che ha lasciato la comunità senza parole, segnando profondamente le vite di chi le era vicino.

L'incidente mortale in via Trento nel tardo pomeriggio. Una traversata di pochi metri, il marito che l'attendeva in auto, poi l'impatto fatale. È morta così Donatella Mei, 54 anni, investita nel tardo pomeriggio di martedì 16 dicembre a Terni, in viale Trento, all'altezza del parco Emanuela Loi. Un incidente che ha sconvolto la città e riaperto il tema della sicurezza stradale, in particolare lungo uno dei viali più trafficati del capoluogo umbro. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere il marito quando è stata travolta da una Citroën Picasso. L'impatto è stato violento e non le ha lasciato scampo.

