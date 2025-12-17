Termini nuove minacce al sindaco Terranova | Auguri di morte ormai normali ma non mi piego

Maria Terranova, sindaco di Termini Imerese, si trova nuovamente nel mirino di minacce via social, con commenti violenti e ingiuriosi che ormai sembrano essere diventati una costante. Nonostante le intimidazioni, Terranova dichiara di non volersi piegare, evidenziando come gli auguri di morte siano ormai una presenza frequente nel suo percorso politico.

Maria Terranova, sindaco di Termini Imerese, finisce di nuovo nel mirino di minacce via social. “Ormai gli auguri di morte sono diventati la normalità”, ha scritto Terranova in un post su Facebook, nel quale ha anche allegato l'immagine di un commento nel quale si legge: “Sei una bastarda, devi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

