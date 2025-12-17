Terminal del Golfo Gara per l’ampliamento Presentate sette offerte Un appalto da 15 milioni
Sette aziende hanno presentato le loro offerte per l’appalto da 15 milioni di euro relativo al primo lotto dei lavori di ampliamento del Terminal del Golfo, un progetto strategico per migliorare le infrastrutture portuali. La gara rappresenta un passo importante per lo sviluppo della struttura, con l’obiettivo di potenziare i servizi e favorire la crescita dell’area portuale.
Sette offerte per accaparrarsi l’appalto da 15 milioni di euro per il primo lotto dei lavori di ampliamento del Terminal del Golfo. Ieri mattina, la prima seduta pubblica virtuale della gara, con l’avvio delle procedure che porteranno, nell’arco di alcune settimane, all’aggiudicazione dei lavori. La scelta, secondo quanto previsto dal bando lanciato dal gruppo Tarros, avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo offerto dalle cordate in gara. In ballo per l’assegnazione anche le due più grandi aziende spezzine del settore costruzioni, la Agnese Costruzioni e la Società Edilizia Tirrena, che si sono unite in associazione temporanea di impresa assieme alla savonese Ferraloro. Lanazione.it
Leggi anche: Nuovo terminal crociere, Ancisi (LpRa): "Gara d'appalto revocata per il Parco delle Dune. Che fine farà?"
