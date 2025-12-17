Teodorani | Da 75 anni il caffè è il nostro Abc quotidiano

Da 75 anni, il caffè rappresenta un rito quotidiano e un elemento fondamentale nella vita di molte persone. I profumi di caffè appena tostato evocano ricordi e emozioni, diventando simbolo di tradizione e convivialità. In questo articolo, esploreremo l'importanza di questa bevanda e il suo ruolo nelle nostre abitudini quotidiane.

"Ci sono profumi che non raccontano solo un aroma, ma una vita intera. Quello del caffè appena tostato è uno di questi: un soffio caldo che nasce da un gesto antico, capace di risvegliare ricordi, accompagnare conversazioni, riempire silenzi. È lo stesso profumo che, da 75 anni, accompagna la storia di Abc Caffè, un’azienda che da sempre crede che in ogni chicco non ci sia solo una bevanda, ma un’emozione da vivere". Manuel Teodorani, amministratore di Abc Caffè, inizia il suo racconto, partendo da lontano. Settantacinque anni di storia. Non soltanto un anniversario, ma il percorso di un’azienda che ha saputo custodire una tradizione preziosa trasformandola in un marchio riconosciuto. Ilrestodelcarlino.it

