Tenute Lu Spada | nel 2025 trionfano i vini rosati bio

Nel 2025, Tenute Lu Spada si distingue nel panorama enologico di Brindisi grazie ai suoi vini rosati biologici, che hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Questi successi sottolineano l’eccellenza e l’attenzione alla sostenibilità della cantina, consolidando la sua posizione tra le realtà più interessanti del settore vinicolo locale.

Tenute Lu Spada: I vigneti e il vino si fanno emozione, comunità e futuro - In un tempo in cui il vino è alla ricerca di nuovi modi per dialogare con le persone – soprattutto con le nuove generazioni – Tenute Lu Spada porta avanti con successo un ricco programma di iniziative ... brundisium.net

