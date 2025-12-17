Tenute Lu Spada | nel 2025 trionfano i vini rosati bio
Nel 2025, Tenute Lu Spada si distingue nel panorama enologico di Brindisi grazie ai suoi vini rosati biologici, che hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Questi successi sottolineano l’eccellenza e l’attenzione alla sostenibilità della cantina, consolidando la sua posizione tra le realtà più interessanti del settore vinicolo locale.
BRINDISI - Nel 2025 i vini rosati biologici di Tenute Lu Spada hanno ottenuto una serie di premi e riconoscimenti che confermano la cantina tra le realtà più interessanti del panorama enologico del territorio. Un risultato costruito con i vitigni autoctoni di Brindisi e dai vigneti affacciati sul. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
