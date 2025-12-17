L'Inter si prepara a rispondere al Barcellona in vista del possibile trasferimento di Bastoni. Il difensore nerazzurro, tra i più promettenti a livello internazionale, è nel mirino dei blaugrana, ma il club italiano intende rilanciare le proprie ambizioni per trattenere il talento. La situazione resta calda e al centro di molte discussioni di mercato.

© Calciomercato.it - Tentativo per Bastoni, l’Inter rilancia: ecco la risposta al Barcellona

Il difensore nerazzurro fa gola al club blaugrana ed è in scadenza a giugno 2028 Bastoni è uno dei migliori difensori al mondo. Uno dei più moderni, viste le sue grandi qualità tecniche. Un regista, spesso un attaccante aggiunto. È quindi normale che faccia gola ai principali club europei, in primis a quelli di Premier. ‘Sport’ ha rilanciato pure l’interesse del Barcellona, un interesse forte che nasce già qualche stagione fa. Bastoni, tentativo del Barcellona (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Il club del presidente Laporta si sarebbe già mosso con l’entourage del classe ’99, che il quotidiano catalano ha definito “sogno proibito” per un motivo molto semplice: per far vacillare l’Inter, il Barca dovrebbe presentare una proposta davvero irrifiutabile. Calciomercato.it

Leggi anche: Esposito Inter, ecco la quale deve essere la risposta alle pressioni: l’obiettivo…

Leggi anche: Inter Slavia Praga, Chivu rilancia Sommer dal 1?: ecco come sarà la gestione con Josep Martinez in porta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

«Non posso accettare aiuti da chi ha cercato di mettermi i bastoni tra le ruote più volte. » Marcello si trova davanti a una situazione che proprio non riesce a digerire: Rosa, nel tentativo di dargli una mano, si è rivolta a Tancredi sperando che potesse fare qualc - facebook.com facebook