tennis nuove regole anticalore match sospeso se fa troppo caldo

Il tennis introduce nuove regole per combattere il caldo estremo, sospendendo i match quando le temperature diventano troppo elevate. Questa misura mira a tutelare la salute degli atleti, riconoscendo i rischi legati alle alte temperature anche per i giocatori più preparati. Un passo importante verso una pratica più sicura e sostenibile dello sport.

Finalmente si sono accorti che non si può giocare a tennis oltre certe temperature perchè anche atleti super allenati rischiano di collassare. L’Atp Tour si è finalmente convinto e ha varato nuove regole per il 2026. Che poi sono le stesse già in vigore nei tornei del Grande Slam e in quelli femminili. La tutela della salute dei giocatori che portano sponsor e pubblico è ovviamente al primo posto per gli organizzatori dei tornei e la spinta degli stessi giocatori dopo alcuni casi clamorosi ha convinto le istituzioni a fare il passo tanto atteso. Il nuovo regolamento si basa fondamentalmente sull’indice Wbgt “Web bulbe globe temperature”, usato per misurare lo stress termico da caldo sull’uomo, combinando temperatura dell’aria, umidità, vento e radiazione solare, essenziale per la sicurezza in ambienti non solo sportivi per prevenire colpi di calore, soprattutto in condizioni di forte irraggiamento solare, utilizzando sensori specifici come il bulbo umido e il globo nero. 🔗 Leggi su Panorama.it

