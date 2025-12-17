Tennis italiano sul tetto del mondo | Sinner Errani e Paolini campioni Itf 2025

Il 17 dicembre 2025 segna una pietra miliare per il tennis italiano, che conquista il vertice mondiale con Jannik Sinner nel singolare maschile e la coppia Errani-Paolini nel doppio femminile. Un traguardo storico che consacra il talento e la determinazione del nostro movimento tennistico, portando l’Italia sul tetto del mondo. Una giornata da ricordare, simbolo di eccellenza e passione.

© Lapresse.it - Tennis italiano sul tetto del mondo: Sinner, Errani e Paolini campioni Itf 2025 Il 17 dicembre 2025 è un'altra data che entra nella storia del tennis italiano. L' ITF (International Tennis Federation) ha ufficialmente nominato Jannik Sinner campione del mondo in singolare maschile e la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini campionesse del mondo in doppio femminile. Questo prestigioso riconoscimento certifica una stagione 2025 da record, un'annata che ha visto i colori azzurri dominare la scena tennistica globale e riscrivere pagine indelebili di questo sport. La decisione dell'ITF si basa sui risultati ottenuti durante l'intera stagione, con un'enfasi particolare sulle performance nei tornei del Grande Slam, in Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup, oltre ai Giochi Olimpici negli anni in cui si disputano.

