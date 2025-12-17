Tennis Carlos Alcaraz si separa dopo 7 anni da Ferrero

Carlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero, suo coach per sette anni, a partire dal 2026. La decisione segna un nuovo capitolo nella sua carriera tennistica.

Roma, 17 dic. (askanews) – Carlos Alcaraz cambia guida tecnica: a partire dal 2026, Juan Carlos Ferrero non sarà più il suo coach. A comunicarlo è stato il n°1 del mondo con un lungo post su Instagram. La collaborazione durava da sette anni: in questo periodo Alcaraz ha conquistato 24 titoli Atp, compresi 6 Slam e occupa attualmente la prima posizione del ranking mondiale. “È molto difficile per me scrivere questo post – ha scritto Alcaraz sui propri profili social -. Dopo più di sette anni insieme, Juanki ed io abbiamo deciso di porre fine al nostro periodo insieme come allenatore e giocatore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

