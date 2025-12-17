Tennis Atp | nuove regole contro il caldo dal 2026 Match sospeso con temperature oltre 32 gradi

A partire dal 2026, l'ATP introdurrà nuove regole per proteggere i giocatori dal caldo estremo, sospendendo i match quando le temperature superano i 32 gradi. Dopo i numerosi episodi di malore e ritiri nel 2025, tra cui quello di Jannik Sinner a Shanghai, queste misure mirano a garantire maggiore sicurezza e benessere in campo.

Dopo i numerosi casi di malore in campo e ritiri che si sono verificati nel corso del 2025 a causa delle temperature elevate, come quello accaduto a Jannik Sinner a Shanghai, l'Atp ha approvato l'introduzione di nuove regole sul caldo intenso che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2026 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

