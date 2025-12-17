Tempeste e inondazioni a Gaza | l’appello urgente di ActionAid

Gaza si prepara ad affrontare ulteriori condizioni meteorologiche estreme con tempeste e inondazioni in arrivo. ActionAid ha lanciato un appello urgente per l’apertura dei valichi di frontiera e un incremento degli aiuti umanitari, evidenziando la crescente emergenza che mette a rischio la vita della popolazione palestinese nella Striscia.

C’è sempre più preoccupazione. Mentre la popolazione palestinese di Gaza si prepara ad affrontare altri due giorni di tempeste, piogge torrenziali e inondazioni, ActionAid lancia un appello urgente per l’apertura immediata dei valichi di frontiera e per un aumento significativo degli aiuti umanitari in ingresso nella Striscia. Da Gaza, Alaa AbuSamra, Responsabile del Programma di Risposta all’Emergenza di ActionAid in Palestina, racconta una sofferenza che non si è mai fermata, ma che ha soltanto cambiato volto: «La sofferenza a Gaza è incessante. Le bombe forse sono diminuite, ma il dolore no. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Emergenza inverno a Gaza popolazione in difficoltà tra freddo, cibo e alluvioni

