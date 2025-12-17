Teleconsulti e guardie mediche pediatriche | parte la sperimentazione in Toscana

In Toscana prende il via una nuova sperimentazione di teleconsulti e guardie mediche pediatriche, pensata per garantire un’assistenza più tempestiva e qualificata ai piccoli pazienti. Questa iniziativa mira a ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso, soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi, offrendo un supporto continuo e di qualità quando il pediatra di riferimento non è disponibile.

Guardia pediatrica, esteso il teleconsulto

