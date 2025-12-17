Telechirurgia robotica | 3 interventi ‘live’ a distanza all’ospedale di Baggiovara

All’ospedale di Baggiovara a Modena, il 17 dicembre 2025 si sono svolti tre interventi di telechirurgia robotica in diretta, evidenziando le potenzialità di questa tecnologia innovativa. L’evento ha mostrato le capacità di un nuovo robot e le opportunità offerte dalla chirurgia a distanza, coinvolgendo un pubblico nazionale ed europeo.

Modena, 17 dicembre 2025 – Tre interventi live per mostrare le nuove possibilità offerte dalla telechirurgia robotica: durante un evento all’ospedale di Baggiovara sono state mostrate, in diretta, tre procedure chirurgiche di rilevanza nazionale ed europea, sia per la tipologia di esecuzione (telechirurgia) sia per l’uso di un nuovo robot. Prima prostatectomia radicale robot assistita. In apertura dell’evento Stefano Puliatti, urologo e docente Unimore, in diretta dall’Aula Vecchiati ha eseguito la prima prostatectomia radicale robot-assistita in Italia con piattaforma Edge. In contemporanea Piotr Suwalski da Baggiovara in collegamento diretto con il Central Clinical Hospital del ministero degli Interni a Varsavia ha eseguito un intervento di chirurgia mediastinica con robot Edge, il primo in telechirurgia in Italia: la consolle robotica era all’ospedale di Baggiovara e il paziente a 1450 chilometri di distanza. Ilrestodelcarlino.it

Laboratorio di Robotica Telechirurgia 2

