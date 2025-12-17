Tecnologie investimenti e terre rare | come la Cina punta alla leadership climatica

La Cina si presenta come leader nella lotta ai cambiamenti climatici, puntando su tecnologie innovative, investimenti strategici e l’estrazione di terre rare. In vista della Cop 30, il paese rafforza il suo ruolo nella cooperazione internazionale, promuovendo un’azione climatica collettiva e sostenibile a livello globale.

di Maddalena Binda, Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 28 novembre 2025 “La Cina è diventata la paladina della cooperazione internazionale sui cambiamenti climatici, lavorando a stretto contatto con altri Paesi per promuovere un’azione collettiva” ha scritto il Global Times, il tabloid legato al quotidiano ufficiale del Partito comunista cinese, alla vigilia della trentesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( Cop 30 ), che si è svolta dal 10 al 22 novembre a Belém, in Brasile. L’immagine di una Cina leader nella diplomazia climatica contrasta con l’esito della Conferenza che si è conclusa con l’impegno dei Paesi partecipanti a triplicare i finanziamenti per l’adattamento alle conseguenze della crisi climatica entro il 2035, senza però definire una tabella di marcia per eliminare i combustibili fossili, la principale causa del riscaldamento globale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Trump: il sindaco di Chicago e il governatore dell'Illinois dovrebbero essere in prigione | Cina, stretta sull'export di terre rare e tecnologie correlate Leggi anche: Cina: annunciate misure di controllo delle esportazioni sulle tecnologie legate alle terre rare Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Terre Rare Cosa sono e come investirci Due libri EGEA su sicurezza e geopolitica delle Terre Rare - Chiusura d'anno, almeno per la rubrica, con due interessanti, quanto drammaticamente attuali, volumi editi da Egea. businesscommunity.it

Strategie Globali per Contrastare la Cina nel Settore delle Terre Rare: Soluzioni e Prospettive - Un nuovo fronte sta emergendo per fronteggiare la crescente potenza economica della Cina nel settore delle terre rare e della tecnologia avanzata. notizie.it

L'azienda, attraverso spiega che è stato avviato un piano di ammodernamento industriale che prevede investimenti in nuovi impianti, tecnologie avanzate e processi digitalizzati, con lavori fino ad aprile 2026 - facebook.com facebook

Sviluppo economico. Piattaforma tecnologie strategiche Ue (Step): da @RegioneER 45 milioni per investimenti e ricerca. @colla_vincenzo: “Emilia-Romagna capace di contribuire a competitività, sicurezza e autonomia strategica Italia e Ue” La #notizia regi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.