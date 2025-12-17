Tecnologie investimenti e terre rare | come la Cina punta alla leadership climatica

La Cina si presenta come leader nella lotta ai cambiamenti climatici, puntando su tecnologie innovative, investimenti strategici e l’estrazione di terre rare. In vista della Cop 30, il paese rafforza il suo ruolo nella cooperazione internazionale, promuovendo un’azione climatica collettiva e sostenibile a livello globale.

di Maddalena Binda, Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 28 novembre 2025 “La Cina è diventata la  paladina della cooperazione internazionale sui cambiamenti climatici, lavorando a stretto contatto con altri Paesi per promuovere un’azione collettiva” ha scritto il  Global Times, il tabloid legato al quotidiano ufficiale del Partito comunista cinese, alla vigilia della trentesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( Cop 30 ), che si è svolta dal 10 al 22 novembre a Belém, in Brasile. L’immagine di una Cina leader nella diplomazia climatica contrasta con l’esito della Conferenza che si è conclusa con l’impegno dei Paesi partecipanti a triplicare i finanziamenti per l’adattamento alle conseguenze della crisi climatica entro il 2035,  senza però definire   una tabella di marcia per eliminare i combustibili fossili, la principale causa del riscaldamento globale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

