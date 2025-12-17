Tecnico sanitario di radiologia medica prima escluso dal concorso e poi riammesso dal giudice

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso un’ordinanza cautelare a favore di un tecnico sanitario di radiologia medica dell’Asl Caserta, riammesso al concorso dopo essere stato inizialmente escluso. La decisione evidenzia le controversie legali legate alle procedure di selezione per incarichi di funzione nel settore sanitario.

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione Lavoro, ha emesso un’ordinanza cautelare accogliendo la domanda urgente di un tecnico sanitario di radiologia medica dell’Asl Caserta, escluso dalla procedura interna per un incarico di funzione. La decisione del giudice unico, dottoressa Federica. 🔗 Leggi su Casertanews.it

