Teatro Massimo Bellini il coro in concerto ad Acireale | raccolta fondi per un ospedale a Gaza

Il Teatro Massimo Bellini di Catania ospiterà un concerto del coro del teatro ad Acireale, venerdì 19 dicembre 2025, nell’ambito del cartellone “Natale ad Acireale 2025”. L’evento, dedicato alla raccolta fondi per un ospedale a Gaza, rappresenta uno dei momenti più significativi delle festività natalizie nella città.

