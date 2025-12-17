Teatro Massimo Bellini il coro in concerto ad Acireale | raccolta fondi per un ospedale a Gaza
Il Teatro Massimo Bellini di Catania ospiterà un concerto del coro del teatro ad Acireale, venerdì 19 dicembre 2025, nell’ambito del cartellone “Natale ad Acireale 2025”. L’evento, dedicato alla raccolta fondi per un ospedale a Gaza, rappresenta uno dei momenti più significativi delle festività natalizie nella città.
Acireale si prepara a vivere uno dei momenti più alti e suggestivi del cartellone “Natale ad Acireale 2025” con il concerto del coro del teatro Massimo Vincenzo Bellini, in programma venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 20.30 presso la Basilica Cattedrale Maria SS. Annunziata. L’ingresso è libero. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
