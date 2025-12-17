Teatro Due un’assemblea aperta al pubblico per discutere degli ultimi fatti

Il Teatro Due invita il pubblico a un’assemblea aperta, un’occasione per confrontarsi e condividere idee sui recenti sviluppi che coinvolgono il teatro. Un momento di riflessione collettiva per ascoltare, discutere e contribuire al dibattito che sta attraversando la nostra comunità teatrale. Un’opportunità per essere parte attiva e contribuire alla crescita e alla trasparenza del nostro spazio culturale.

Un momento di confronto aperto, per fermarsi a riflettere su quanto sta accadendo e sul dibattito che in questi giorni coinvolge il Teatro Due. La Fondazione Teatro Due ha annunciato un incontro pubblico in programma giovedì 18 dicembre alle ore 19.00, che si terrà direttamente negli spazi del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

