Teatro Due un’assemblea aperta al pubblico per discutere degli ultimi fatti

Il Teatro Due invita il pubblico a un’assemblea aperta, un’occasione per confrontarsi e condividere idee sui recenti sviluppi che coinvolgono il teatro. Un momento di riflessione collettiva per ascoltare, discutere e contribuire al dibattito che sta attraversando la nostra comunità teatrale. Un’opportunità per essere parte attiva e contribuire alla crescita e alla trasparenza del nostro spazio culturale.

