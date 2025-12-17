Al Teatro Arbostella si tiene lo spettacolo comico “Se fa comme dico i…”, interpretato da Sasà Palumbo, nell'ambito del quarto appuntamento della XVIII Stagione Teatrale. L'evento propone una commedia che intrattiene il pubblico con un formato teatrale caratterizzato da humor e divertimento.

© Salernotoday.it - Teatro Arbostella, Sasà Palumbo in scena con la commedia “Se fa comme dico i…”

Appuntamento con il teatro comico al Teatro Arbostella, che ospita lo spettacolo “Se fa comme dico i.” in occasione del quarto incontro della sua XVIII Stagione Teatrale. La rappresentazione sarà in scena per tre fine settimana: 6-7, 13-14 e 20-21 dicembre, con orari fissati alle 20.45 per il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Teatro Arbostella, Sasà Palumbo in scena con la commedia “Se fa comme dico i…”

Leggi anche: Teatro Arbostella, Sasà Palumbo diverte ancora: in scena l’esilarante “Se fa comme dico i…”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

SPETTACOLI - Teatro Arbostella, ultimo week-end di risate con Sasà Palumbo con la sua particolare Lisistrata - Il Teatro Arbostella ha accolto con successo di pubblico e di critica anche il quarto appuntamento della sua XVIII Stagione Teatrale 2025- napolimagazine.com