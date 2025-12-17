teatro alla scala la stagione del balletto si inaugura nel nome di giorgio armani allestita anche una mostra

Il Teatro alla Scala inaugura la stagione del balletto 2025/2026 con un omaggio a Giorgio Armani, simbolo di stile e raffinatezza. L'apertura, prevista per il 18 dicembre, presenta 'La Bella addormentata', richiamando la storica coreografia di Rudolf Nureyev. Contestualmente, una mostra fotografica celebra la collaborazione tra il maestro e la città di Milano, testimonianza di un legame duraturo e di un patrimonio culturale condiviso.

Milano, 17 dicembre 2025 – Il Teatro alla Scala dedica a Giorgio Armani l'inaugurazione della stagione di ballett o 20252026, che si apre domani, giovedì 18 dicembre, con 'La Bella addormentata' con la coreografia che proprio il teatro milanese affidò a Rudolf Nureyev nel 1966, e una mostra di fotografie “Omaggio a un creatore che ha contribuito a disegnare l'identità della Città di Milano e proiettarla nel mondo, ma anche testimonianza di una collaborazione che ha attraversato i decenni e che le immagini di questa mostra ci permettono di ripercorrere”, si legge in una nota del Teatro. La mostra è visibile al Ridotto dei Palchi dal 18 dicembre al 13 gennaio, periodo in cui è in scena il balletto “La Bella addormentata”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

